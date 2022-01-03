شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا تعلن اتهام شخصاً بإشعال النيران بمبنى البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة جنوب إفريقيا أنها اتهمت رجلا بإشعال الحريق الذي تسبب في أضرار فادحة في مجمع مباني البرلمان بمدينة كيب تاون، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء لإخماد آخر مظاهر الحريق.

وشب الحريق في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد في مجمع مباني البرلمان الذي يرجع تاريخ بعض وحداته إلى عام 1884 ويضم الجمعية الوطنية وهي بمثابة مجلس النواب.

بدورها، قالت وحدة خاصة من الشرطة في بيان، إن من المتوقع أن يمثل المتهم البالغ من العمر 49 عاما أمام محكمة يوم الثلاثاء، وستوجه له اتهامات باقتحام المجمع والسرقة بالإضافة إلى إشعال الحريق.