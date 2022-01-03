انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. مباحثات تشكيل الحكومة وملابسات مجزرة جبلة وحادثة المطار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = لمباحثات تشكيل الحكومة .. أربيل تجمع الوفد الصدري وقيادات الديمقراطي , والحنانة تنتظر زيارة الأطار يوم غد .
= بلاغ كاذب وخلافات عائلية .. القضاء يكشف ملابسات مجزرة جبلة , ويؤكد وجود تسعة ضباط من بين المتهمين.
= على وقع الأمطار .. المخلفات الحربية تهدد البصرة , ومحافظ واسط يعدها سببا في تأخير الاستثمار.
= في ذكرى حادثة المطار .. بغداد ترفض جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الخصوم.
= على وقع الأمطار .. المخلفات الحربية تهدد البصرة , ومحافظ واسط يعدها سببا في تأخير الاستثمار.
= في ذكرى حادثة المطار .. بغداد ترفض جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الخصوم.