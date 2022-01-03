انت الان تتابع خبر التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوكيل الإداري للشؤون الإدارية في التربية فلاح محمود القيسي عبر منشور له على فيسبوك، إن "بدء امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الأول سيكون يوم 15 شباط المقبل".

وأضاف، أن "العطلة الربيعية ومدتها 10 أيام ستبدأ يوم 25 شباط المقبل"، منوهاً إلى أن الفصل الثاني سينطلق يوم 5 آذار المقبل".

