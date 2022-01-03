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التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الوكيل الإداري للشؤون الإدارية في التربية فلاح محمود القيسي عبر منشور له على فيسبوك، إن "بدء امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الأول سيكون يوم 15 شباط المقبل".

وأضاف، أن "العطلة الربيعية ومدتها 10 أيام ستبدأ يوم 25 شباط المقبل"، منوهاً إلى أن الفصل الثاني سينطلق يوم 5 آذار المقبل".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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