صور.. 20 محضرًا لمنشآت مخالفة خلال حملة للرصد البيئي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

نفذت إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية حملة مفاجئة على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة.

أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر للحد من المخالفات البيئة بالطريق الصحراوي في نطاق حي العامرية، والكيلو 21 في نطاق حي العجمي، وضبط عدد من النباشين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبها قالت المهندسة رشا شوقي ،مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية يتم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لشن حملات مفاجئة ودورية لردع المخالفين والحد من أي ظاهرة يمكنها أن تضر بالبيئة بكافة أحياء المحافظة.

أضافت أنه يتم التعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال تحرير محاضر وفرض غرامات رادعة، مشيرة إلى أنه جرى التشديد على أصحاب المنشآت بضرورة توفر صناديق قمامة بالمحال وعدم إلقاء القمامة في الطريق العام وفي غير الأماكن المخصصة لها.

كلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بالمرور على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة ومنع انتشار القمامة في شوارع المحافظة والتصدي لظاهرة النباشين.

شدد الشريف على رؤساء الأحياء بالضرب بيد من حديد على غير الملتزمين باحترام قواعد النظافة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ ولما تمثله من إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.