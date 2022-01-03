حاول الدفاع عن جاره فمزقوا جسده.. ضبط "4 بلطجية" متهمين بالاعتداء على مواطن في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية من القبض على 4 مسجلين خطر، فيما يجري البحث عن شخص آخر، لاتهامهم بإصابة شخص خلال مشاجرة استخدم فيها المتهمون الأسلحة البيضاء وزجاج الملوتوف، بهدف ترويع المواطنين في منطقة وادي النيل.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمر رؤوف مدير المباحث يفيد تعرض منطقة وادي النيل دائرة قسم ثان الزقازيق للترويع من 5 مسجلين خطر، حاولوا الإعتداء على أحد الأشخاص، وعندما حاول شخص أخر يدعى "أشرف السيد" منعهم عن ضرب جاره، قاموا بتمزيق زراعه بالأسلحة البيضاء وأشعلوا زجاج الملوتوف، في محاولة لترويع المواطنين.

كشفت تحريات المباحث عن نشوب مشاجرة أشعل فيها عدد من الخارجين عن القانون النيران وأشهروا أسلحتهم واعتدوا على مواطن وأصابوه بطعنات في يده ورأسه.

انتقل الرائد محمود مرتاح رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق لمكان الواقعة وتبين أن المتهمين 5 مسجلين خطر، جرى ضبط 4 منهم وفر الخامس هاربا.

أكدت التحريات أن المتهمين تعمدوا إشعال النيران بمواد حارقة لترويع المواطنين وذلك بسبب تدخل المجني عليه لإنقاذ آخر حاولوا الاعتداء عليه بالضرب، وحسب رواية الأهالي فإنهم اعتادوا ممارسة أعمال البلطجة بالمنطقة.

جرى تحرير المحضر رقم 40 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.