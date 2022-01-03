أول صورة للرئيس البرازيلي من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نشر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الاثنين، أول صورة له من داخل المستشفى لطمأنة مؤيديه عقب نقله إليه إثر ‏شعوره بآلام في منطقة البطن.‏

وكتب بولسونارو (66 عاما) على "تويتر": "أنه بدأ يشعر بالمرض بعد تناول غداء أمس الأحد، ووصل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح الاثنين حيث تم إخضاعه للفحوصات اللازمة".

وتابع: "سأخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، لاحتمالية إجراء جراحة بسبب انسداد داخلي في منطقة البطن".

يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2018، خضع بولسونارو لحوالي 6 عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كان آخرها في يوليو 2021.