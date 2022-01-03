صحيفة بريطانيّة تكشف عن 8 أعراضٍ للإصابة بـ"أوميكرون"

اسماعيل عبد الحي - نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقالا عدّدت فيه أشهر ثمانية أعراض لسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تظهر في المراحل المبكرة وتشبه أعراض البرد أو الإنفلونزا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعراض سلالة "أوميكرون" تحدث في الجسم في اليوم الثاني بعد الإصابة بفيروس كورونا ويمكن أن تستمر لنحو خمسة أيام.

وذكر أطباء من جنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة أنه من بين الأعراض إلتهاب الحلق وآلام الظهر وسيلان الأنف أو إنسداده والصداع والتعب والعطس والتعرق الليلي وآلام الجسم، حسب الصحيفة.

ولاحظ الأطباء أن الأعراض أقل وضوحًا من العلامات التقليدية لكوفيد-19، كما أنها تشبه إلى حد بعيد نزلات البرد أو الإنفلونزا.

ومع ذلك، ينصح الخبراء بعدم تجاهلهم وإستشارة الطبيب في الوقت المناسب، كما أن أفضل طريقة لحماية نفسك من العدوى هي التطعيم.

في وقت سابق، أفاد علماء من الولايات المتحدة واليابان بأن سلالة "أوميكرون" من الفيروس التاجي قد تسبب أعرضًا أقل حدة، حيث تؤثر على الرئتين بشكل أقل من المتغيرات الأخرى من السلالات.

سبوتنيك