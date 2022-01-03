انت الان تتابع خبر مصرع طيار واصابة اخر اثر سقوط مروحية عسكرية في تونس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات العسكرية التونسية، اليوم الاثنين، عن مصرع طيار وإصابة آخر بعد أن سقطت مروحية عسكرية بمنطقة بنزرت الجنوبية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري إن "طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت صباح اليوم بمنطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع عادية وعلى متنها طيّاران".
واضاف ان "سقوط المروحية أدّى إلى وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة لتلقي العلاج".
واضاف ان "سقوط المروحية أدّى إلى وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة لتلقي العلاج".