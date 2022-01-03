تصغره بـ24 سنة.. نجم تركي ينشر صورة مع حبيبته الجديدة

أوزكان دنيز الذي يبلغ من العمر 50 سنة، وقعت في حبه سمر دادغار وهي تصغره بـ 24 سنة.

وقد شارك أوزكان دنيز صورتهما حين جاءت للإستماع إليه في قبرص حيث تواجد للغناء في العام الجديد.

وكان قد حصل أوزكان دنيز على الطلاق من زوجته السابقة فايزة أكتان وخاضوا معركة حضانة لإبنهم كوزي. بالوقت الذي إتهمته الأخيرة بممارسة العنف ضدها ومنعها من لقاء إبنهما كوزي البالغ من العمر ثلاث سنوات.



وشارك متابعيه صورة تجمعه بإبنه أيضاً بمناسبة العام الجديد 2022 واللافت أنه ألغى خاصية التعليق على صورته مع حبيبته وصورته مع إبنه.