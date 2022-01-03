اختراق موقع صحيفة إسرائيلية في ذكرى اغتيال سليماني

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الاثنين أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق ووصفت الأمر بأنه يمثل تهديداً واضحاً للبلاد.

وبدلاً من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسماً توضيحياً يشير على ما يبدو إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل بغارة جوية بطائرة أميركية مسيرة في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2020.

وأظهر الرسم التوضيحي ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست التي تصدر يومياً باللغة الإنجليزية في تغريدة على موقع «تويتر» إنها تعمل على حل المشكلة.

وأضافت: «نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر (لإسرائيل)».

ولم يتأثر على ما يبدو تطبيق الصحيفة على الهاتف المحمول في حين تعمل المواقع الإخبارية الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.