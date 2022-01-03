العراق.. اجتماع 'مهم' يناقش إنشاء وحدات خاصة لمعالجة إدمان المخدرات

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها هاني العقابي "ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور مدير عام دائرة الطب العدلي ومستشار الصحة النفسية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة وممثلي وزارات الداخلية والعدل والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمخابرات والامن الوطني وهيئة الكمارك وعدد من المختصين في الوزارة".وناقش الاجتماع، "الخطة الاستراتيجية التنفيذية للسيطرة على انتشار المخدرات وتقويم عمل الهيئة وفق ماجاء في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50) لعام 2017 ".

واكد العقابي، وفق البيان، على "افتتاح ردهة نفسية لعلاج المتعاطين في مستشفى الرشاد ببغداد وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتكون ردهة نموذجية. كما تم التاكيد على تنسيق التعاون مع اقليم كردستان في هذا المجال , وبحث أولويات عمل الخطة الذي تضمن انشاء الوحدات الصحية الخاصة لمعالجة الادمان".

