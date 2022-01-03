تفاصيل جديدة عن هجوم الطائرات المسيرة على مطار بغداد الدولي

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن هجوم الطائرات المسيرة على مطار بغداد الدولي .

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "سقوط الطائرات المسيرة تم خارج حدود القاعدة الامريكية حيث سقطت الاولى قرب ميدان الرماية والثانية بالقرب من بهو الضباط العراقيين".

واضاف البيان ان "الطائرات وحسب رأي خبير المتفجرات تحمل متفجرات".

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني، باسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منظومة الدفاع الجوي سيرام تمكنت من اسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي وابعاد ٢ خارج محيط القاعدة دون اصابات تذكر".