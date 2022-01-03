دولة الإمارات تقدم 3871 جرعة جديدة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 3,871 جرعة من لقاح كورونا خلال آخر 24 ساعة.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الإثنين 22,702,290 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 229.54 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".