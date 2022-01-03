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كينيا.. 6 قتلة في هجوم للشباب الصومالية في البلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

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قتل 6 أشخاص اليوم الاثنين في منطقة لامو، شرق كينيا عند الحدود مع الصومال، في هجوم يشتبه أنه لحركة الشباب المتطرفة في الصومال، وفق مسؤول محلي.

 

وقال إيرونغو ماشاريا وهو مسؤول حكومي محلي: "تعرضنا لهجوم يشتبه أن حركة الشباب شنّته في منطقة تسمى ويدهو، خلف 6 قتلى".

 

وأوضح أن شخصاً قتل بالرصاص فيما قضى الخمسة الآخرون بحرائق أضرمها المقاتلون في منازلهم.

 

وأضاف "قواتنا الأمنية تطاردهم وندعو الى مساعدة من السكان" للقبض عليهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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