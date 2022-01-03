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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كينيا.. 6 قتلة في هجوم للشباب الصومالية في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
قتل 6 أشخاص اليوم الاثنين في منطقة لامو، شرق كينيا عند الحدود مع الصومال، في هجوم يشتبه أنه لحركة الشباب المتطرفة في الصومال، وفق مسؤول محلي.
وقال إيرونغو ماشاريا وهو مسؤول حكومي محلي: "تعرضنا لهجوم يشتبه أن حركة الشباب شنّته في منطقة تسمى ويدهو، خلف 6 قتلى".
وأوضح أن شخصاً قتل بالرصاص فيما قضى الخمسة الآخرون بحرائق أضرمها المقاتلون في منازلهم.
وأضاف "قواتنا الأمنية تطاردهم وندعو الى مساعدة من السكان" للقبض عليهم.