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منذ شهرين.. باكستان تشهد أعلى إصابات يومية بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

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سجلت باكستان، الإثنين، أكثر من 700 إصابة بكورونا في أعلى معدل إصابة يومي تسجله خلال شهرين.

 

وحذرت السلطات من موجة خامسة من التفشي واتخذت إجراءات لاحتواء سلالة أوميكرون سريعة الانتشار المتحورة من فيروس .

 

وقال أسد عمر وزير الصحة المكلف بالإشراف على عمليات مكافحة كورونا على "تويتر": "هناك أدلة واضحة الآن على بداية موجة جديدة وهو ما كان متوقعا في الأسابيع القليلة الماضية".

 

وأضاف أن التحاليل الجينية أظهرت أعدادا متزايدة من الإصابات بأوميكرون خاصة في كراتشي.

 

وتلقى نحو 70 مليون من سكان باكستان أي 32% التطعيم كاملا بجرعتيه. وسمحت السلطات بجرعة ثالثة منشطة للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما اعتبارا من الإثنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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