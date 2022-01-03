منذ شهرين.. باكستان تشهد أعلى إصابات يومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت باكستان، الإثنين، أكثر من 700 إصابة بكورونا في أعلى معدل إصابة يومي تسجله خلال شهرين.



وحذرت السلطات من موجة خامسة من التفشي واتخذت إجراءات لاحتواء سلالة أوميكرون سريعة الانتشار المتحورة من فيروس كورونا.

وقال أسد عمر وزير الصحة المكلف بالإشراف على عمليات مكافحة كورونا على "تويتر": "هناك أدلة واضحة الآن على بداية موجة جديدة وهو ما كان متوقعا في الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف أن التحاليل الجينية أظهرت أعدادا متزايدة من الإصابات بأوميكرون خاصة في كراتشي.

وتلقى نحو 70 مليون من سكان باكستان أي 32% التطعيم كاملا بجرعتيه. وسمحت السلطات بجرعة ثالثة منشطة للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما اعتبارا من الإثنين.