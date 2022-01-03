6 قتلة في هجوم للشباب الصومالية في كينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

قتل 6 أشخاص اليوم الاثنين في منطقة لامو، شرق كينيا عند الحدود مع الصومال، في هجوم يشتبه أنه لحركة الشباب المتطرفة في الصومال، وفق مسؤول محلي.

