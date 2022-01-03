شكرا لقرائتكم خبر عن الهئية الوطنية للصحافة تنعى إبراهيم حجازى: عاش مدافعا عن قضايا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى، وأعضاء الهيئة، الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ، الذى وافته المنية صباح اليوم.

وأضافت الوطنية للصحافة، فى بيان لها اليوم، أن الإعلامى إبراهيم حجازى، كان كاتبًا صحفيًا مميزًا وإعلاميًا لامعًا، عاش مدافعًا عن قضايا الوطن ومناصرًا لحرية الرأى والتعبير على مدار تاريخه المهني.

كما تتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.