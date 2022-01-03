بعد تسجيل رقم تاريخي.. تطور إيرادات قناة السويس في آخر 5 سنوات (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

سجلت هيئة قناة السويس أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال عام 2021 عند 6.3 مليار دولار، بحسب ما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان لها أمس الأحد.

وأوضح ربيع أن عائدات قناة السويس سجلت زيادة خلال العام الماضي بنحو 720 مليون دولار بنسبة 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار مقارنة بما كانت عليه في عام 2020 حينما سجلت 5.6 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد تسجيل السفن العابرة للقناة أكبر حمولات صافية سنوية بكمية 1.27 مليار طن خلال عام 2021 متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل، وذلك بزيادة نحو 100 مليون طن بنسبة 8.5% مقارنة بنحو 1.17 مليار طن في عام 2020، وفقا لبيانات الهيئة.

وسجلت قناة السويس في عام 2021 أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيقها والذي بلغ 1.1 مليار دولار من بين إجمالي إيرادات القناة خلال العام، بحسب الفريق أسامة ربيع.

كما لعبت الجهود التسويقية بصفة عامة دوراً كبيراً في زيادة أعداد السفن التي تعبر القناة لأول مرة لتحقق رقما قياسيا غير مسبوق بعبور 1532 سفينة محققة إيراد قدره 597.6 مليون دولار، وفقا لبيانات الهيئة.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات قناة السويس خلال آخر 5 سنوات.