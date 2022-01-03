تساقط الثلوج.. 10 أدوات و17 نصيحة لممارسة نشاط تسلق الجبال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عادة ما ترتبط رياضة تسلق الجبال بفترات الشتاء حيث تساقط الثلوج أعلى قمم الجبال وهو ما يدفع الكثيرين من محبي هذه الرياضة أو الراغبين في ممارستها إلى القيام بهذه المغامرة.

وشهدت مجموعة من المناطق المصرية في سانت كاترين والغردقة تساقط كميات كبيرة من الثلوج فاقت الكميات التي كانت تشهدها هذه المناطق من قبل، ما يجعل الشتاء الحالي فرصة مميزة لممارسة النشاط لمحبي هذه الرياضة.

وتوجد العديد من الاشتراطات المهمة اللازمة للسلامة والتي يجب معرفتها قبل ممارسة نشاط تسلق الجبال في المحميات الطبيعية، والتي جاءت على النحو التالي، بحسب وزارة البيئة.

1- تصريح تسلق من الجهات المختصة (مكتب السفاري – إدارة المحمية)، والإبلاغ عن موعد النزول والسير حسب تعليمات برنامج الرحلة المرفق.

2- اصطحاب دليل متمرس في هذه المنطقة وعدم الصعود بدونه لأنه أدرى بالأماكن.

3- اتباع تعليمات الدليل وعدم التخلف عنه تحت أي ظرف من الظروف، لأن القرار الخاطئ قد يهدر الحياة.

4- يتم التسلق مع رفيق أو وسط مجموعة.

5- السير في مجموعة واحدة وعدم التوجه للسير بشكل منفرد لأن إنقاذ فريق أسهل من إنقاذ أفراد متفرقين.

6- يجب على المتسلقين أن يكونوا على دراية بأحوال الطقس المختلفة والمخاطر.

7- ارتداء ملابس ثقيلة تناسب الطبيعة الجبلية والتقلبات الجوية وكوفية وقبعة سميكة وحذاء مناسب للتسلق.

8- حمل حقيبة ظهر يتوفر فيها ما يكفي من مياه وبعض المأكولات الجافة التي تكفي لمدة يومين على الأقل.

9- حمل كشافات وبطاريات احتياطية والاتفاق مع الدليل على إشارات ضوئية في حال فقد طريقه.

10- التوقف والاحتماء بمغارة جبلية أو مجموعة من الصخور أثناء العاصفة.

11- في حالة هبوب عاصفة يجب الصعود لأعلى نقطة ممكنة لا النزول، لأن الأماكن العالية تتضح فيها الرؤية.

12- عدم حمل أسلحة للصيد.

13- لا تحاول الهبوط مسرعا أو دون الانتباه للطريق الذي تسلكه.

14- يحظر القيام بأي رسومات أو نقوش أثناء صعود الجبل أو الإضرار بما هو قائم بالفعل.

15- على متسلق الجبال أن يحرص دائما على التدريب واكتساب الخبرات عن طريق زيادة صعوبة التسلق تدريجيا.

16- يحرص متسلقو الجبال على رفع لياقتهم البدانية وقوة تحملهم ومعرفتهم باستخدام الأدوات اللازمة لممارسة النشاط.

17- في حالة مخالفة التعليمات يقع المخالف تحت طائلة القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

أدوات ممارسة نشاط تسلق الجبال

ينبغي على أي شخص يرغب في ممارسة نشاط تسلق الجبال الحصول على الأدوات التالية:

1- حقيبة رياضية للظهر.

2- شنطة إسعاف صغيرة.

3- جاكيت رياضي.

4- حذاء رياضي قوي التحمل.

5- سليبنج باج.

6- قفازات رياضية.

7- كشاف رأسي للإضاءة.

8- كاميرا صغيرة.

9- أحبال.

10- الرزة الجبلية ومشبك الحبل ودليل الحبل أو مطرقة وبلطات ومسامير قلاووظ للثلج.