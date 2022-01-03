إحباط تهريب مستحضرات التجميل مع راكب بنجلاديشي بمطار سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار سوهاج الدولى، تهريب مستحضرات التجميل، أخافها راكب من بنجلاديش داخل حقائبه ‏لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها، وتحقيق مكاسب مالية وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبه أبوزيد خلف رئيس قسم تفتيش الركاب، بالأمن جمركى فى راكب من بنجلاديش، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة "ويز اير"، والقادمة من أبوظبى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حشمت شيبة، مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير إدارة الفحص بالأشعة، وتلاحظ وجود كثافات وأشياء متماثلة، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب، وتبين وجود عدد 132 عبوة مرقوم عليها herbal under eye gel 50 g، و114 عبوة facial massage gel 100g، و150عبوة مرقوم عليها hair cream 100g داخل حقائبه.

قرر الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية تحرير محضر ضبط للراكب، تنفيذاً لتعليماتالشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.