صور.. محافظ الفيوم يشهد نهائي مسابقة بنك المعلومات للمدارس الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المباراة النهائية لمسابقة بنك المعلومات الثقافية لطلاب المدارس الثانوية، التي أقيمت على مسرح مديرية التربية والتعليم، سماح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

سلم المحافظ، كأس المسابقة والميداليات لطلاب مدرسة الشهيد موسى عوض الثانوية بمركز طامية، بعد فوزهم في المباراة النهائية على مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وقال "الأنصاري" إن مديريو التعليم بالفيوم استطاع إثبات نفسها في العديد من المسابقات في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، موجهاً التحية لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة الثقافية.

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن المدارس التي جرى تصعيدها على مستوى الإدارات التعليمية، هي مدرسة جمال عبد الناصر بإدارة غرب التعليمية، وعين شمس بنين بإدارة شرق، والشهيد موسى عوض بإدارة طامية، وقلمشاة الثانوية بإدارة إطسا، وأبشواي الثانوية بإدارة أبشواي، والنزلة الثانوية بإدارة يوسف الصديق، والشهيد محمد عبد الفتاح بإدارة سنورس، ومدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، ووصل إلى المباراة النهائية مدرستا جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، والشهيد موسى عوض، مشيرة أن كل فريق يتكون من 5 طلاب وطالبات، وتشمل المسابقة أسئلة في المجالات الثقافية والمعرفية إضافة إلى التجارب الحياتية والمشروعات القومية.