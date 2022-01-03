وزيرة البيئة تتفقد مشروعات الاستدامة البيئية بشركة فاين لصناعة الورق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال جولتها بعدد من المنشآت الصناعية بمدينة 6 أكتوبر للوقوف على تنفيذ خطط الالتزام البيئي الطوعي بها، معدل تنفيذ الخطط البيئية ومشروعات الاستدامة بشركة البردي لصناعة الورق (فاين).

واستمعت وزيرة البيئة إلى عرض مفصل عن مشروعات الاستدامة البيئية التي تنفذها الشركة، سواء في الصرف الصناعي أو ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتدوير المخلفات، حيث أكد ممثلو الشركة على الاهتمام بالحفاظ على الموارد دون المساس بالجودة والبعد الاجتماعي لمواكبة التوجه العالمي نحو المنتجات صديقة البيئة.

وتفقدت الوزيرة خلال الزيارة وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التي نفذتها الشركة لتتوافق مع معايير الصرف على شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000، وذلك بطاقة تصميمية 1600 م3/يوم تعتمد على المعالجة الكيمائية والبيولوجية، وذلك بعد الحصول على الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة.

وأشادت الوزيرة بمشروع ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، حيث يتم تستخدم المنشأة حوالي 40% من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، ومن المخطط خلال شهر يونيو 2022 الانتهاء من مشروع التوسع في شبكة الري داخل المنشأة وزيادة المسطحات الخضراء لتستوعب بقية كمياه الصرف الصناعي المعالج.

كما تعرفت الدكتورة ياسمين فؤاد على آليات تطبيق المنشأة لمعايير الاستدامة البيئية في مجال الطاقة، من خلال وحدة إدارة الطاقة بالشركة والتي تهدف لتقليل الانبعاثات الصادرة وكفاءة استخدام الطاقة عبر إعادة توليد الطاقة داخليا والتحكم في بيئة العمل وتطوير خطوط الإنتاج بالإضافة إلى وحدة تدوير المخلفات بالشركة والتي أدت لخفض حجم المخلفات المتولدة من 2.2% من حجم المواد الخام عام 2018 إلى 1% عام 2021 والتي يعاد تدويرها في إنتاج منتجات.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة احتساب خفض الانبعاثات من المصانع وتحقيق معايير الاستدامة البيئية في المنشآت الصناعية لتقديم منتجات وطنية ذات ميزة تنافسية عالمية في ظل الاهتمام العالمي بالحد من التلوث البيئي والتوسع في المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة.