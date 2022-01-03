مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 20 في هجوم لداعش بالبادية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قتِل خمسة جنود سوريين وأصيب 20 آخرون بجروح، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على حافلة نقل عسكرية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) التابعة للنظام السوري.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري لم تسمه، اليوم الإثنين، أنه ”نحو الساعة السابعة من مساء أمس (الأحد)، تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرق المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي، وتلت الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم“.

وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ”كمين داعش استهدف رتلا عسكريا مؤلفا من بضع آليات وذلك قرب الحدود الإدارية بين بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور الشرقية، في مناطق محطات ضخ النفط T2،T3؛ ما أدى إلى خسائر بشرية“.

وأضاف المرصد أن ”الكمين الذي جرى بالأسلحة الرشاشة، أدى إلى مقتل 9 عناصر في قوات النظام والفيلق الخامس وقوات أخرى، وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة“.

وأشار المرصد إلى أنه ”رصد يوم أمس (الأحد) وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى بادية حمص، تتألف من عربات عسكرية وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى عشرات الجنود“.