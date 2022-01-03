شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ناعيا إبراهيم حجازي: فقدنا قامة صحفية وإعلامية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ النائب إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم المجلس، بخالص العزاء إلي أسرة الفقيد ومحبيه وإلى الأسرتين الصحفية والنيابية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه، أن مصر فقدت اليوم قامة صحفية وإعلامية كبيرة، وعضوا بارزا من أعضاء مجلس الشيوخ، ورجلا وطنيا محبا لبلاده.

وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية.

وتخرج الإعلامي الصحفي إبراهيم حجازى في المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.

وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.