شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بإيقاف الاعتقال الإداري في الأراضي المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت جامعة الدول العربية، المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية بالتدخل والانتصار لقيم العدالة والحرية، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال. وأكدت الجامعة العربية، في تقرير صادر اليوم عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين، والدفع باتجاه مقاضاة دولة الاحتلال ومساءلتها أمام العدالة الدولية. وشدد التقرير على ضرورة تسليط الضوء والتركيز على قضية الاعتقال الإداري بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي بلغت نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال. ودعت الجامعة العربية المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي. /