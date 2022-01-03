شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص فترة الحجر الصحي للوافدين لإندونيسيا لـ 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم إندونيسيا تقليص فترة الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين القادمين، على عكس بقية دول المنطقة التي تشدد القيود على الحدود للحد من تفشي متحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوهوت بانجاتان وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمارية، الذي يشرف على كيفية مواجهة الوضع الوبائي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الذين يصلون من الخارج يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لما لا يقل عن سبعة أيام بدلا من 10 أيام، في حين يتعين على القادمين من دول بها معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا الخضوع للحجر الصحي لفترة 10 أيام بدلا من 14 يوما.

وقال وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية ايرلانجا هارتارتو إنه سوف يتم إضافة مزيد من الدول لقائمة " الدول الحمراء" المصنفة أنها ذات خطورة أكبر.

وقد بلغ متوسط حالات الاصابة بالفيروس 215 حالة يوميا في إندونيسيا الاسبوع الماضي، أقل من الحد الذي وضعته السلطات لتشديد القيود على الحركة وهو 500 حالة.