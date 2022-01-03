شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الجزائري يشدد على محاربة الفساد بصرامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تناول مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه الأحد، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الفساد وتنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.



وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته في صفحتها على موقع فيس بوك إن الرئيس عبد المجيد تبون، شدد في مداخلته على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءاً من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.

وأوضح ذات المصدر ان الرئيس تبون، وجه باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملاً بمبدأ (من أين لك هذا).