نجاة رئيس وزراء هايتي من محاولة اغتيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تعرض رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، لمحاولة اغتيال فاشلة، في كنيسة بمدينة غونايفس خلال قداس أقيم بمناسبة الذكرى 218 لاستقلال البلاد.



وأفادت قناة VTV بأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل ووقوع عدد من الإصابات، فيما لم يصب هنري.

يذكر أن وسائل إعلام كانت قد ذكرت أن عصابات محلية حذرت رئيس الوزراء، في وقت سابق، من حضور أي فعاليات في غوناييف.

وقررت سلطات هايتي، في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، إلغاء جميع فاعليات الأحداث الأخرى التي كان من المقرر إقامتها لإحياء ذكرى الاستقلال.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، قتل رئيس هايتي جوفينيل مويز خلال هجوم مسلح على منزله، كما أصيبت زوجته بجروح.

وفيما بعد أعلنت سلطات هاييتي أن مجموعة المهاجمين على المقر الرئاسي كانت تضم 26 مواطنا كولومبيا، وقد تم احتجاز عدد منهم.

واحتجز جهاز أمن هايتي في إطار هذه القضية أكثر من 40 شخصا، بمن فيهم 18 مواطنا كولومبيا و5 أمريكيين و4 شرطيين محليين واثنين من حرس الرئيس الراحل والطبيب إيمانويل سانون.