مصرع وإصابة 25 جنديًا سوريًا في هجوم لـ داعش

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بمصرع 5 جنود وإصابة العشرات بعد تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي أمس الأحد في البادية السورية، من قبل مجموعة من عناصر تنظيم "داعش".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 19.00 يوم 2 يناير 2022، تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية، من قبل مجموعة من تنظيم" "داعش" الإرهابي، وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ميليمتر، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".