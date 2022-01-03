وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات حياة كريمة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمقر الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

وفي بداية الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يستهدف البرنامج في المرحلة الأولى بالمحافظة تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابعا بمركز شربين، وسيتم إنشاء حوالي 762 مشروعا في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة والطرق والتضامن الاجتماعي والغاز والمجمعات الحكومية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد وزير التنمية المحلية على المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة في مختلف المحافظات للانتهاء من المشروعات المستهدفة وفقا للخطط التنفيذية المعدة لذلك.

وقال شعراوي إن رئيس مجلس الوزراء يتابع بصورة أسبوعية مع الوزراء المعنيين بالمبادرة الرئاسية معدلات تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها والعمل على إزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار على حرص المحافظة على الانتهاء من المشروعات الجارية لتغطية جميع قرى مركز شربين بكافة الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية تعتبر من أعلى المحافظات في معدلات تنفيذ المشروعات، وهناك جولات ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع التي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية اليومية وخلق "حياة كريمة" للمواطن.

كما ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية الدراسات والتحضيرات الجارية لتحديد المراكز التي سيتم استهدافها ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وخلال اللقاء حرص اللواء محمود شعراوي على متابعة جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بالقرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة ضمن محور التنمية الاقتصادية وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرص عمل مستدامة وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لأبناء القرى لتحسين دخل أفراد الأسرة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات ملف المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة والتنسيق الجاري بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع للبدء في رفع باقي التراكمات التاريخية الموجودة في 6 مقالب بالمحافظة موزعين على عدد من المراكز بإجمالي كميات تتخطى 500 ألف طن مخلفات.

وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة للتخلص من باقي التراكمات التاريخية وسيتم البدء في رفعها بالتوالي ونقلها إلى المدفن الصحي الآمن بمنطقة قلابشو، لافتا إلى أن الوزارة تخلصت خلال العام الماضي بالتخلص من أكبر مقلب للقمامة التاريخية في منطقة سندوب بإجمالي تراكمات بلغت حوالي 950 ألف طن وإنشاء مصنع بطاقة حوالي 1200 طن يوميا على مساحة 18 فدانا وبلغت تكلفة إنشاءه حوالي 233 مليون جنيه لخدمة 7 مراكز هي (مركز ومدينة المنصورة - حي شرق المنصورة - حي غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنة - دكرنس - بني عبيد).

وقال اللواء محمود شعراوي إنه يتم حاليا القيام ببعض التوسعات والتطوير لمصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزله بطاقة استيعابية 640 طنا يوميا بتكلفة 150 مليون جنيه لخدمة 6 مراكز (المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر).

وشدد الوزير على أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الشريكة في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات تسعى للانتهاء من كافة المشروعات الجارية بالدقهلية لتكون قادرة على استيعاب حوالي 3500 طن مخلفات يومية ودعم المحافظة بمعدلات لرفع كفاءة جمع ونقل المخلفات للحصول على رضا المواطنين عن مستوى النظافة.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أنه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة أحد العروض المقدمة من إحدى الشركات العاملة في مجال المخلفات للقيام بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع في حي المنصورة شرق وغرب.

كما شهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي (2021 - 2022)، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 500 مليون جنيه في عدد من محاور منها الرصف وتحسين البيئة والأمن والمرور ودعم الوحدات المحلية والكهرباء وذلك لسرعة الانتهاء منها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة تذليل أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.

وقال الدكتور أيمن مختار إنه يتابع مع القيادات التنفيذية للمحافظة والجهات المعنية بشكل دوري الموقف الخاص بتنفيذ مشروعات الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الدقهلية حيث بلغت نسب التنفيذ في العديد من المشروعات حوالي 50% بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع حيث سيتم تبطين 26 ترعة بميت غمر وترع ري بلقاس وتمي الإمديد بالإضافة إلى التوسعات الجارية لمحطة مياه بلقاس ونبروه والتي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة المحطات وزيادة حصة الفرد من المياه ورفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة والتي تساهم في تسهيل حركة المواطنين اليومية وحركة الاستثمار على أرض الدقهلية.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس الوزراء.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية واستمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومنع استخدام الشيشة للحفاظ على سلامة جميع المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وحرص شعراوي خلال اللقاء على متابعة جهود المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ الحالية حيث وجه وزير التنمية المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة للتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين.

وشدد الدكتور أيمن مختار على استعداد كافة المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وفقا للخطط التي تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التي يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.