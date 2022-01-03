العثور على جثة مُسن في ترعة بسوهاج.. وابنته: تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

انتشل أهالي مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، جثة مُسن من ترعة بذات الناحية، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى، وأفادت ابنته أنه يعاني من مرض الزهايمر وضعف النظر، ونفت الشبهة الجنائية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إخطارًا من قسم شرطة جرجا بالعثور على جثة طافية بترعة المرة دائرة القسم.

جرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، وتبين أنها للمدعو "محمد. ع" 70 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز جرجا، يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

أٌخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وأفادت ابنته "سهير" 25 عامًا ربة منزل، وابن عمه "رفعت. ع" 57 عامًا مقاول، ويقيمان بالناحية ذاتها، بمضمون ما تقدم،

وأضافا أن المتوفى المذكور يعاني من ضعف النظر ومرض الزهايمر، وخرج منذ 3 أيام لزيارة ابنته الثانية، ولم يعد للمنزل، ولم يحرر محضر بغيابه، وحال سيره على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدمه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.