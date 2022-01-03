ارتفاع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و1.5 جنيه، اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و4.5 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.