تيسير زواج 300 فتاة.. قافلة من بيت الزكاة لمساعدة المحتاجين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أرسل بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إلى محافظة الوادي الجديد، لدراسة مساندة الأسر الأكثر احتياجا من أهالي المحافظة، وبحث تقديم الدعم اللازم لهم.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات في دعم الأسر الأكثر احتياجا والفقيرة في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة، كما يعمل البيت على استهداف الأسر الأكثر احتياجا من خلال مساعدتهم في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحويل المرأة المعيلة إلى منتجه وهو ما تم تطبيقه في محافظة الاقصر ويتم استكماله في باقي المحافظات.

واستهدفت قافلة البيت في محافظة الوادي الجديد مدن الخارجة، والداخلة، وباريس، والفرافرة، وبلاط في المحافظة حيث تم توزيع ٣٠٠ لحاف على الأسر والأفراد الأكثر احتياجا في هذه المدن.

وتم تحديد٧٠٠ حالة تحتاج إلى مساعدات من بيت الزكاة والصدقات تشمل هذه الحالات ٢٥٠ منزلا تحتاج إلى بناء وتأسيس وترميم أو بناء أسقف لها، وشملت الحالات التي تم بحثها تيسير زواج ٣٠ فتاة تحتجن إلى مساعدة لتيسير زواجهن لشراء الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الزواج لهن، إضافة إلى بحث توفير ١١ كرسي متحرك لذوي الهمم بالمحافظة.

ويقوم بيت الزكاة والصدقات خلال الأيام المقبلة بسرعة دراسة احتياجات هذه الحالات التي تم تحديدها من قبل القافلة لتقديم أوجه الدعم والمساندة لهم في أسرع وقت.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوافل بيت الزكاة والصدقات بالتوجه إلى مختلف محافظات مصر لبحث الحالات التي تحتاج إلى الدعم من مستحقي الزكاة والصدقات، حيث تم خلال الأيام الماضية تسيير قافلة إلى حلايب وشلاتين وأبورماد.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات على استهداف مستحقي الزكاة والصدقات في جميع محافظات مصر حرصا من البيت على صرف اموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية وضمانا لوصولها إلى مستحقيها.​