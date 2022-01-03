تراجع الدينار الأردني.. أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر بيع الدينار الأردني، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، في البنك الأهلي المصري، بينما ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي وانخفض سعر بيعه.

واستقرت أسعار باقي العملات الأخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي: 49.26 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و52.03 جنيه للبيع بتراجع قرشا.

سعر الريال السعودي: 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 40.41 جنيه للشراء، و 41.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 21.75 جنيه للشراء، و22.20 جنيه للبيع بتراجع قرشين.