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إصابة 15 شخصًا في حادث تصادم على طريق "بنها" الحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 15 شخص في حادث تصادم على الطريق الدائري الجديد طريق "بنها - شبرا" الحر، بسبب الشبورة، بعد تصادم أكثر من سيارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي، وبنها التعليمي، وبنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق "شبرا - بنها" الحر بسبب الشبورة المائية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين تصادم أكثر من سيارة على الطريق، وتبين إصابة 15 شخصًا، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات قليوب التخصصي، وبنها التعليمي وبنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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