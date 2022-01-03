غلق طريق القطامية العين السخنة بسبب الشبورة.. ونصائح لقائدي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق القطامية العين السخنة في الاتجاهين لوجود شبورة مائية.

ومن جانبها أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

كما وجهت الإدارة عدة نصائح لقائدي السيارات على الطرق شملت إرشادات ونصائح للقيادة الآمنة على الطُرق وسط سقوط الأمطار والشبورة والتقلبات الجوية.

وتأتي النصائح لقائدي السيارات كالتالي حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية:

1- السير بسرعة منخفضة؛ نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدًا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة؛ لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك؛ حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل؛ حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5 - استعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهارًا.

6- استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

7- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة؛ حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

8- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

9- عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

10 - عدم تخطي سيارة أخرى.

11- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.