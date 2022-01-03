- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تظاهرات السودان.. الردة مستحيلة والعسكر للثكنات
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المشاركين في «مليونية الشهداء» في الخرطوم للمطالبة بحكم...
مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب بآثار مهربة
قالت مسؤولة أممية إن الاستعدادات الجارية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتنظيم مؤتمر دولي في مصر خلال العام الجاري 2022...
دول البلقان ترزح تحت وطأة هجرة أبنائها
تنبئ مشاهد متاجر مهجورة، وشوارع شبه مقفرة في بلدة «فالندوفو» بمقدونيا الشمالية بواقع الحياة فيها، بعد أن غادرها شبابها بأعداد...
اتفاقية سعودية مع الأمم المتحدة لإيواء النازحين في اليمن
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير...
التحالف يطالب المدنيين إخلاء معسكر السوادية بالبيضاء فورا
طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية فورا. وقال "على المدنيين إخلاء...
طاجيكستان تعفي السعوديين من تأشيرات الدخول المسبقة
أصدرت حكومة طاجيكستان قراراً رسمياً ينص على إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرات الدخول إلى طاجيكستان، اعتباراً من 1 يناير 2022،...
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.