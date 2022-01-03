حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية

تظاهرات السودان.. الردة مستحيلة والعسكر للثكنات أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المشاركين في «مليونية الشهداء» في الخرطوم للمطالبة بحكم... الخرطوم: أ ف ب الخرطوم: أ ف ب 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب بآثار مهربة قالت مسؤولة أممية إن الاستعدادات الجارية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتنظيم مؤتمر دولي في مصر خلال العام الجاري 2022... القاهرة : الوكالات القاهرة : الوكالات 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

دول البلقان ترزح تحت وطأة هجرة أبنائها تنبئ مشاهد متاجر مهجورة، وشوارع شبه مقفرة في بلدة «فالندوفو» بمقدونيا الشمالية بواقع الحياة فيها، بعد أن غادرها شبابها بأعداد... أبها : الوكالات أبها : الوكالات 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

اتفاقية سعودية مع الأمم المتحدة لإيواء النازحين في اليمن وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

التحالف يطالب المدنيين إخلاء معسكر السوادية بالبيضاء فورا طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية فورا. وقال "على المدنيين إخلاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

طاجيكستان تعفي السعوديين من تأشيرات الدخول المسبقة أصدرت حكومة طاجيكستان قراراً رسمياً ينص على إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرات الدخول إلى طاجيكستان، اعتباراً من 1 يناير 2022،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

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