شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يوجه ضربات موجعة لمعسكر السوادية استجابة للتهديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن توجيه التحالف ضربات جوية لمعسكر السوادية، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية. وأضاف أن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية. وأوضح أننا اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية. التحالف – ضربات جوية

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