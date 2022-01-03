شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني «حمدوك» يستقيل من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مساء اليوم الأحد استقالته من منصبه.

وأوضح حمدوك في خطاب ألقاه، أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جساما أهمها العزلة الدولية والديون، كما تعاملت مع كافة التحديات، مشيرا إلى ضرورة نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد.

وقال "حمدوك" : "بذلنا جهدا في إخراج السودان من عزلته الدولية وإعادة دمجه في المجتمع الدولي، و قبولي التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي"، مؤكدًا أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.