شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 يضرب «تونجا» جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 44 كيلومتراً تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 24ر18 درجة جنوبا وخط طول 30ر174 درجة غرباً.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وتونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 700,000 كم2 في جنوب المحيط الهادئ منها 52 مأهولة فقط، وتقع شمال غربي نيوزيلندا وأستراليا.