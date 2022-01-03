بغداد تقرر تعطيل دوامها الرسمي غداً- عاجل

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة بغداد، الاحد، تعطيل دوامها الرسمي والدوائر المرتبطة بها ليوم غد.

وذكر بيان للمحافظة أنه "تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار، واستشهاد قادة النصر القائد الشهيد ابو مهدي المهندس، والقائد الشهيد قاسم سليماني ورفاقهما، تقرر بهذه المناسبة الأليمة تعطيل الدوام الرسمي في ديوان محافظة بغداد، والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غد الاثنين ٣/كانون الثاني/٢٠٢٢".

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.