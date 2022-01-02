حمدوك: الاتفاق السياسي مع البرهان كان محاولة لإنقاذ الفترة الانتقالية بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، أن الاتفاق السياسي الذي تم إبرامه مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لم يكن إلا محاولة لإنقاذ الفترة الانتقالية في البلاد، والوصول إلى السلام، وإنقاذ الاقتصاد.

وأوضح في خطاب متلفز، اليوم الأحد أنه "كان من المأمول إعفاء السودان من ديونه الخارجية، وكان النهج الدائم هو الحوار والتوافق في بعض القضايا".

وتابع أن "قبولي التكليف كان على أرضية دستورية، وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، ولكنه لم يصمد".

وتابع أن "خارطة طريق جاءت في أكتوبر 2021، لوقف التصعيد بين مختلف الأطراف، وإعلاء مصلحة الوطن على كل مصلحة، ثم تلتها مبادرة خلية الأزمة في نوفمبر الماضي، الداعية لإجراء حوار بين كافة مكونات الوطن، ولكنها ذهبت أدراج الرياح".

وأكد حمدوك، أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كبرى، أهمها الفساد والديون التي تجاوزت 60 مليار دولا، والعديد من الصعاب.

وأضاف أن "الحكومة السودانية الانتقالية، تعاملت مع هذه التحديات منذ اليوم الأول، وبعد جهد جماعي، تم تحقيق بعض الانجازات، منها اتفاق سلام جوبا.".