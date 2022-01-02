محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف أيمن الحبال، رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار السابق بالهيئة الوطنية للإعلام.

وقال الحبال في تصريحات لمصراوي، إن الإعلامي الكبير عمرو الشناوي أصيب بفيروس كورونا، وتم نقله لمستشفى القطامية كلينك، مشيراً إلى أنه يتواجد حالياً بالرعاية المركزة.

وطالب الحبال، محبيه وجمهوره بالدعاء له لتجاوز تلك الأزمة الصحية والخروج من المستشفى بسلام.

وكان قد طالب عدد كبير من زملاء عمرو الشناوي، بالدعاء له بالشفاء، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.