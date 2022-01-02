قوات التحالف تسقط 3 مسيرات حوثية أُطلقت باتجاه نجران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 20 دقيقة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، إسقاط وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه نجران السعودية.

وقال التحالف العربي، في بيان، إنه:” رصدنا انطلاق الطائرات المسيّرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية”.

وأضاف :”استجابة للتهديد سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر هذا التهديد”.

وفي وقت سابق أعلن التحالف، حصيلة عملياته الهجومية في محافظة شبوة اليمنية خلال 24 ساعة.

وقال إنه “نفذ 28 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضح أن الاستهدافات في منطقة شبوة دمرت 22 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر.

وبدأ التحالف العربي مع قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب من أطماع الحوثيين وسيطرة مليشيات الإخوان التي اتخذت من محافظة شبوة معقلا لترتيب سيطرتها على مناطق الثروة النفطية في اليمن.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، التي تقود القتال ضد المليشيات الحوثية، في مديريات شبوة التي سلمتها قوات إخوانية، تقدمها باتجاه بلدة “النقوب” التي تقع على مفترق طرق بخط حيوي يربط محافظتي شبوة ومأرب.