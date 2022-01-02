الانتقالي السوداني يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى الإسراع بتشكيل حكومة (تكنوقراط) لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.

وشدد خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس الأول، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف.

وقالت عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبد الجبار، «إن المجلس أدان الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني».

وأوضحت أن المجلس شدد على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة (التكنوقراط) لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.

وأشارت إلى أن المجلس أكد المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي، والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية.

ونبه المجلس إلى إعلاء الروح الوطنية التي تحافظ على أمن واستقرار البلاد الذي يفتح آفاق الجذب الاستثماري واستمرار المشاريع التنموية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية.

وتطرق المجلس إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا لمراجعة عمل وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعكس ذلك للمواطنين حتى يطلعوا على ما تم من عمل خلال الفترة المنصرمة.

وناقش المجلس في اجتماع استثنائي الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها الانفلات الأمني والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات 30 ديسمبر 2021، إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر.

من جهتها، دعت لجان عدد كبير من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم لاحتجاجات جديدة أمس في محيط القصر الرئاسي، بينما أعلنت «لجنة أطباء السودان» ارتفاع عدد القتلى الذي سقطوا في احتجاجات الخميس الماضي إلى ستة أشخاص.

وكانت تقارير أكدت أن العشرات أصيبوا أيضا عندما أطلقت السلطات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف الذين تجمعوا عند القصر الرئاسي في الخرطوم.

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما حل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الحكومة الانتقالية المدنية.