شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل الشيوخ" تناقش اقتراحا برغبة بشأن إعداد تطبيق "هنوصلك" لحل أزمة المواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم، اقتراح برغبة مقدم من النائب وليد التمامى للعمل على حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمى الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين.

وطالب النائب وليد التمامى، بعمل تطبيق إلكترونى تحت مسمى "هنوصلك" من خلاله يتم دمج كل أنواع مواصلات النقل العام سواء ميكروباص أتوبيس داخل كل محافظة ويمكن معرفة مواعيد تلك الحافلات من خلال التطبيق بنسختيه على نظام أندرويد وأيفون، وكذلك العمل على إظهار التطبيق بجودة عالية ويقدم خدمات التعرف على وقت وصول الحافلة بشكل دقيق، بالإضافة لتتبع سير الحافلات على خريطة بداخلة مباشرة، وعمل شاشات الكترونية على جانب المواقف تقوم بعرض أرقام الحافلات والوقت المتبقى لوصولها للموقف، وعمل بطاقات مواصلات وهى بطاقة الكترونية حديثة مسبقة الدفع وقابلة للشحن ويمكن تعبئة تلك البطاقة بالمبلغ الذى يريده المواطن عن طريق استخدام جهاز إلكترونى مخصص داخل المواقف العامة.

وتابع: "توفير شرائح تسعيرات مختلفة تمنح تخفيضات للشرائح التالية: طلاب المدارس والجامعات والموظفين الحكوميين والمتقاعدين وذوى الهمم والقدرات الخاصة وأسر الشهداء".

وقال التمامى، إن أزمة المواصلات العامة يعانى منها جميع الطبقات داخل المحافظات سواء من تكدس أو عدم انتظام الحركة والمواعيد، وهو ما يسبب ضرر بالغ على حركة الإنتاج والاقتصاد القومى، ولهذا ومن منطلق دورنا فى تقديم الحللول وفى إطار سعى الدولة المصرية للتحول الرقمى الشامل لكافة القطاعات والمؤسسات، نقترح تلك الحلول لحل مشاكل المواصلات العامة.