شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: برامج الإفتاء أصابتنا بمشكلات وأدعو للأخذ بالفتاوى المؤسسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من أهم المشكلات التى أصابتنا برامج الفتوى على الهواء، مؤكدا أن هناك غير مؤهلين يظهرون عبر الشاشات يطلقون الفتاوى على الهواء مباشرة وهؤلاء ليسوا على دراية لا بعلوم دينية أو علوم الدنيا.

وقال "جمعة" أثناء اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، :" عمرك شوفت واحد من هؤلاء الذين يفتون على الهواء لمدة 4 ساعات متواصلة الله أعلم على أى ساعات بل يجاوبون على كل الأسئلة رغم أنهم ليس لديهم دراية بالعلوم الشرعية ".

ودعا وزير الأوقاف إلى الأخذ ومتابعة الفتاوى المؤسسية التى تصدر من المؤسسات الدينية، قائلا " علينا الخروج من الفتوى الفردية ونأخذ بالفتاوى الدينية المؤسسية التى تصدر عن دار الإفتاء أو الأزهر الشريف" مضيفا :" المؤسسات الدينية تهتم بالمصلحة العامة".

وأضاف :" المسائل العقائدية لا تتغير فلن يأتى لك غير صلاتك أو صيامك لكن القضايا الحديثة يجب الاتباع بالفتاوى التى تصدر عن المؤسسات الدينية والبيانات التى تصدر منها لأنها تهتم بمصلحة المجتمع".

وقد دعا خلال الاجتماع الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، انه يجب الاهتمام بالسوشيال ميديا فى القضايا الدينية وخاصة القضايا المتعلقة بأزمة الزيادة السكانية، فيما طالبت النائبة سهير عبد السلام، بعدم اختزال دور الخطاب الدينى فى خطبة الجمعة فقط، داعية التحدث عن دور الأسرة والرجل والمرأة ونشأة الطفل وسيكولوجية الطفل ونعضد ذلك بالرأى الديني.

ومن جانبها اعتبرت النائبة سلوى الحداد أن الزواج الثانى سبب كبير فى الزيادة السكانية، مضيفة : هناك رجال يسافرون للخارج ثم يعودون للبلد و يمتلكون أموالا يتزوجون مرة ثانية وينجبون أطفال مما يتسبب فى الزيادة السكانية".

كما سأل بعض النواب على رأى الدين الشرعى فى التخلص من الجنين الذى جاء بشكل غير مرغوب فيه.

ورد على هذه التساؤلات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تتبع الرأى العملية فى المسائل الطبية، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تهتم جدا بالإعلام الالكترونى حيث لها 31 موقعا الإلكترونى وصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تشهد تفاعلا كبيرا".