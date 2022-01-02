شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يؤكد ضرورة تفعيل قانون الإعلان عن الأدوية وسرعة تشكيل لجنة التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية، الذى صدر فى عام 2017، داعيا إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص التى ينص القانون على تشكيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، ردا على ما أثارته إحدى النائبات عن فوضى الإعلانات عن الأدوية فى القنوات الفضائية، والإعلان عن أدوية جنسية، وما وصفته بـ"تسول بعض القنوات".

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "الأدوية مشكلة مهمة جداً ومازالت حتي الآن رقم غامض، ورغم صدور القانون فى 2017، وينص على تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة تعطي تصاريح الإعلانات، هذه اللجنة لم تشكل حتي الآن".

وتابع جبر: "إعلان طبي معين مقدرش أقول صالح أم لا، لكن اللجنة تحدد وأنا أمارس دور رقابي، وأتمني تشكيل اللجنة بسرعة، ويكفي أن يكون دورها إقرار صلاحية المنتج وليس محتوي الإعلان، وكنا قد جلسنا مع النقابات الطبية، والتى طالبت بأن يكون الطبيب الذي يظهر في الإعلام يكون مختصا"، متابعا:" بالنسبة لموضوع التسول فتحنا تحقيق في هذا الموضوع، وحولنا البعض إلى التحقيق، لارتكاب مخالفات مثل وضع صورة طفل، رغم أنه ممنوع وضع صورة طفل، وممنوع انتهاك الخصوصية، ووضعنا ضوابط تنظم ذلك".