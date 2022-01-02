شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تناقش اقتراحا بتحويل مدارس فنية تجارية لتمريض لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على ضرورة تعاون مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى مع الحكومة من أجل الارتقاء بمهنة التمريض والقطاع الطبى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف علم الدين، بشأن العمل على تحويل بعض المدارس الفنية التجارية إلى مدارس للتمريض لسد العجز فى تلك المهنة من مهن القطاع الطبي.

وحث دعبس الجهاز التنفيذى بالمحافظات للعمل على دعوة رجال أعمال والقطاع الخاص للتبرع من أجل العمل على تجهيز بعض المدارس لتحويلها إلى مدارس للتمريض وتوفير الموارد المالية الزمة لتلك المهمة.

وقال دعبس: لابد من العمل على توفير الموارد المالية للاعتماد عليها للتغير وتحويل بعض المدارس لمدارس فنية للتمريض، مؤكدا أن اللجنة ستظل تعمل من أجل إيجاد حللول والوصول إلى هدف قومى فى هذا الأمر وفقا لرؤية وخطة واضحة بناء على عدة امور منها سوق العمل والاعداد المطلوبة بكل محافظة وبناء على رؤية كل محافظة فى هذا الشأن.