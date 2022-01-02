شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يلتقى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم اﻷحد، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي.

واستهل رئيس مجلس الشيوخ اللقاء بالترحيب بالسفير السعودي، وأكد علي أن العلاقات المصرية السعودية تتمتع بخصوصية تاريخية، وأن مصر تحرص على التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية والشعبين الشقيقين من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم، مشدداً على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ، والسفير عمرو عبد الوارث مساعد وزير الخارجية .